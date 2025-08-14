Пресс-служба Александрии сообщила, что Юрий Коваль возглавил клубную академию. Последним местом работы специалиста была Заря, где он работал на разных должностях с 2009 года.

Юрий Григорьевич занимал должности спортивного директора, ассистента главного тренера и был исполняющим обязанности наставника команды с ноября 2023-го по август 2024-го.

Стоит добавить, что Коваль хорошо знаком и болельщикам Александрии, особенно старшего возраста. Так, Юрий в 1980-х годах выступал за местные Шахтер и Полиграфтехнику в статусе игрока, а в конце 1990-х – начале 2000-х возглавлял Полиграфтехнику и Александрию как главный тренер.

