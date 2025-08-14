Экс-наставник Забарного прокомментировал трансфер украинца в ПСЖ: "Это будет нам дорого стоить"
Главный тренер Борнмута Андони Ираола прокомментировал продажу защитников, в частности Ильи Забарного.
"Это работа клуба. Продали Керкеза в Ливерпуль, но уже подписали Трюффера. А вот продажи Забарного и Хейсена будут нам дорого стоить. Но такой рынок – такое происходит каждое лето.
Клуб имеет много работы, чтобы заменить тех, кто ушел", – цитирует Ираолу Sky Sport.
Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро.
