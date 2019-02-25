Экс-наставник Вест Хэма и сборной Хорватии Билич уволен из Аль-Иттихада

Бывший главный тренер Вест Хэма и сборной Хорватии Славен Билич был уволен из аравийского Аль-Иттихада.

Аль-Иттихад на своем официальном сайте сообщил об увольнении хорватского специалиста Славена Билича. Причиной стали крайне неудачные результаты.

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Специалист выиграл лишь 3 матча из 15 на посту главного тренера аравийской команды. Последней каплей стало поражение от Аль-Хиляля.

Билич известен своей работой в Вест Хэме, с которым финишировал в зоне Лиги Европы, а также выходил в 1/4 финала Евро-2008 во главе сборной Хорватии.

Аль-Иттихад после 21 тура находится в зоне вылета чемпионата Саудовской Аравии, набрав 15 очков.

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