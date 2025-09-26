Экс-наставник Трубина и Судакова близок к возглавлению нового клуба – журналист раскрыл детали
Экс-наставник Бенфики Бруну Лаже, похоже, пребывает в активном поиске новой команды.
Бывший наставник Бенфики Бруну Лаже может продолжить карьеру в Каире.
По информации журналиста Руди Галетти, Аль-Ахли сделал официальное предложение 49-летнему специалисту, и он не исключает возможности принять его. Переговоры между клубом и тренером находятся на активной стадии.
Португалец во второй раз покинул Бенфику 17 сентября. До этого он работал в Ботафого и Вулверхэмптоне, получив опыт как в Европе, так и за ее пределами.
