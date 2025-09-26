Бывший наставник Бенфики Бруну Лаже может продолжить карьеру в Каире.

Трубин и Судаков официально остались без главного тренера после поражения Бенфики в ЛЧ

По информации журналиста Руди Галетти, Аль-Ахли сделал официальное предложение 49-летнему специалисту, и он не исключает возможности принять его. Переговоры между клубом и тренером находятся на активной стадии.

Португалец во второй раз покинул Бенфику 17 сентября. До этого он работал в Ботафого и Вулверхэмптоне, получив опыт как в Европе, так и за ее пределами.

Al Ahly have submitted an official offer to Bruno Lage to become their new head coach.



In a video call yesterday, the former Benfica manager expressed interest and confirmed that his family is also open to the move: talks continue with the club. pic.twitter.com/7BxdRrMsuI — Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 25, 2025

