Аутсайдер английского Чемпионшипа объявил об изменениях в менеджменте команды. К очередному туру чемпионата Шеффилд Уэнсдей будет готовить новый главный тренер.

Пьюлис – новый коуч "сов", сообщает официальный сайт клуба.

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Валлийский специалист попытается поднять Уэнсдей вверх после неудачного старта первенства. 62-летний тренер прежде всего известен своей работой со Сток Сити. Он возглавлял "гончаров" в 2006-2013 гг. и сумел сделать провинциальный клуб одним из середняков АПЛ. Последнее место работы Пьюлиса – Мидлсбро, с которым валлиец попрощался весной 2019-го.

К слову, Шеффилд Уэнсдей в данный момент занимает предпоследнее место в Чемпионшипе. В активе "сов" 6 пунктов, а начали чемпионат они с -6 очков.

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