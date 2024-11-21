Два месяца назад 63-летнего тренера уволили из Аль-Насра, с которым он так и не смог добиться успеха в Саудовской Аравии, выиграв лишь Арабскую Лигу чемпионов. Теперь Каштру связывают с возвращением в Бразилию, сообщает Globo.

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По информации источника, Сантос рассматривает португальца как кандидата на замену Фабио Карилье, которого уволили в начале недели. Также в списке фигурирует Ренату Гаушу из Гремио, но у Каштру якобы больше шансов получить работу.

Напомним, тренер, который два года возглавлял Шахтер, после отъезда из Украины работал в Катаре (Аль-Духайль), Бразилии (Ботафого) и Саудовский Аравии (Аль-Наср). Если назначение в Сантос состоится, то в будущем Каштру будет иметь шанс тренировать Неймара, ведь этот клуб стремится вернуть своего воспитанника в 2025 году.

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