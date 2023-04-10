Бразилия, Чемпионат Кариока – Кубок Рио, финал

Ботафого – Одакс – 5:2

Голы: Фернандеш, 12, 19, Густаво, 41, 66, Сампайо, 77 – Ромаринью, 29, Жулинью, 52

Первый матч между командами завершился победой подопечных Луиша Каштра со счетом 2:1. Преимущество в один мяч было незначительным, поэтому Ботафого подошел к ответному матчу с большой ответственностью. Игра началась с острых атак хозяев поля и их натиск на штрафную площадь гостей принес результат на 12 минуте. До перерыва команды забили четыре мяча и радовали зрителей голевыми моментами.

Экс-форвард Динамо гениальным финтом создал "золотой" гол, ребенок за 60 миллионов присоединился к погрому в финале

Во второй половине игры Ботафого не сбавил темп и попытался увеличить свое преимущество. Это удалось сделать только спустя 20 минут. Защитники Одакса позволяли хозяевам властвовать в своей вратарской и то и дело создавать опасные моменты. Однако, команда Каштра сама допускала ошибки в обороне, но гости ими на 100% воспользоваться не смогли. В итоге команды забили семь голов, а Ботафого победил по сумме двух матчей 7:3.

Напомним, что Луиш Каштру тренировал Шахтер с 2019 по 2021 год. Вместе с донецкой командой португальский специалист завоевывал чемпионство Украины по итогам сезона 2019/20. С бразильским клубом наставник работает с 2022 года. Ботафого получил Кубок Рио в восьмой раз в своей истории.

Essa foi a reação do elenco do Botafogo na conquista da Taça-Rio. Curtiram? pic.twitter.com/TuhDqYm0iV — Informa Fogo (@informafogo) April 9, 2023

xG: странные циферки или лучшее, что у нас есть – сколько Мудрик имел на первый гол в АПЛ и как Малиновский ломает систему