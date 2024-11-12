Экс-наставник сборной Аргентины официально возглавил команду французской Лиги 1
Ренн официально объявил о назначении нового главного тренера.
Хорхе Сампаоли стал главным тренером Ренна, сообщает официальный сайт французского клуба.
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64-летний аргентинец подписал контракт до 2026 года. Предыдущий наставник Ренна, Жульен Стефан, был уволен ранее.
Сампаоли, перед переходом во французскую Лигу 1, работал с бразильским Фламенго. В его тренерском послужном списке также есть сборная Чили, дважды Севилья, сборная Аргентины, Сантус, Атлетику Минейру и Марсель.
К слову, сейчас Ренн занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 11 очков.
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