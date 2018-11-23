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Экс-наставник сборной Англии Ходдл выписан из госпиталя после сердечного приступа

20:21 23 Читати українською
Экс-наставник сборной Англии Ходдл выписан из госпиталя после сердечного приступа
Глен Ходдл / Reuters

Легендарный полузащитник лондонского Тоттенхэма, бывший тренер "шпор" и сборной Англии Глен Ходдл чувствует себя лучше после перенесенного в конце октября сердечного приступа.

61-летний экс-игрок и тренер, а ныне – телевизионный эксперт покинул лондонскую больницу святого Варфоломея, сообщает BBC.

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Ходдл пережил остановку сердца в студии телеканала BT Sport 27 октября. Тогда его спасла молниеносная реакция работников канала, которые знали как правильно пользоваться дефибриллятором.

Во время игровой карьеры Глен Ходдл более 10-ти лет провел в лондонском Тоттенхэме, с которым дважды выигрывал Кубок Англии, а также триумфовал в Кубке УЕФА 1983/84. Кроме этого, англичанин стал чемпионом Франции в составе Монако в сезоне 1987/88. На тренерский ниве Ходдл славы не снискал, провалив работу со сборной Англии и в родном Тоттенхэме.

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