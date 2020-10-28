Бывший защитник и тренер марсельского Олимпика Жозе Аниго обвинен в вымогательстве и рискует получить реальный тюремный срок за криминальную деятельность.

59-летний специалист получил от правоохранителей обвинения в участии в организованной преступной группировке, сообщает L'Equipe.

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Прокуроры настаивали на аресте Аниго, однако суд решил, что на него могут оказать давление в изоляторе. Как следствие, легендарный защитник вышел под залог в размере 100 тысячевро. Роль экс-футболиста в банде вымогателей и размер тюремного срока пока остаются неизвестными.

Жозе Аниго защищал цвета Марселя в 1979-1987 гг., а затем дважды работал с провансальцами в статусе главного тренера. До июня 2020-го он занимал должность главы международного отдела скаутской службы Ноттингем Форест.

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