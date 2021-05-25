Совет директоров москвичей утвердил 51-летнего специалиста в должности, сообщает официальный сайт клуба.

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Витория подписал со Спартаком 2-летний контракт. Португалец сформировал тренерский штаб из своих соотечественников: Арналду Тейшейры (первый ассистент), Сержиу Ботельо (второй ассистент), Луиша Эштевеша (тренер вратарей) и Паулу Моурау (тренер по физподготовке). Штаб нового наставника российского гранда уже начал работу и готовит детальный план подготовки к новому сезону. По итогам кампании 2020/21 Спартак финишировал 2-м и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Тренерская карьера Руя Витории началась в 2002 году в Вилафранкенше. Далее он перебрался в структуру лиссабонской Бенфики, а на высшем уровне дебютировал во главе Пасуш де Ферейры. В сезоне 2012/13 Витория взял Кубок Португалии с Гимарайншем, а в 2015-2019 гг. завоевал 6 трофеев с Бенфикой.

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