Экс-наставник Барселоны Мартино стал лучшим тренером года в МЛС

В МЛС определили лучшего наставника по итогам 2018 года.

Лучшим тренером в МЛС по итогам 2018 стал наставник Атланты Юнайтед Херардо Мартино, сообщает Твиттер организации.

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Под руководством аргентинца Атланта Юнайтед финишировала второй в Восточной конференции. Кроме этого, команда вышла в финал Кубка МЛС, в котором сыграет против Нью-Йорк Ред Буллз.

Несмотря на успех у руля американской команды, Мартино может покинуть свой пост. Отметим, ранее сообщалось, что специалист близок к тому, чтобы возглавить сборную Мексики.

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