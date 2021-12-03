Факундо Феррейра после продолжительного "творческого отпуска" все же сумел найти клуб. Его приютили в Мексике.

Аргентинец стал игроком мексиканской Тихуаны, сообщает пресс-служба клуба. Детали сделки не уточняются.

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Феррейра присоединился к коллективу на правах свободного агента, поскольку с 1 июля находился без клуба после ухода из Сельты. Перед этим Факундо успел поиграть за Бенфику, Эспаньол и Шахтер (2013-2018 годы).

Новая команда 30-летнего форварда играет в мексиканской элите, но дела у нее идут плохо – последняя строчка после 17 сыгранных туров и 15 зачетных баллов.

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