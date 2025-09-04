Уголовный суд Ниццы признал Бен Еддера виновным по обвинению в психологическом насилии над бывшей женой. Футболиста обязали выплачивать ей по 600 евро в день в течение 150 дней (всего более 30 тысяч евро), а также заплатить 32 тысячи евро, запрошенные адвокатами гражданской стороны. Об этом информирует RMC Sport.

Бен Еддер нашел себе новый клуб – он будет играть в стране союзника России в войне против Украины

В течение шести месяцев Бен Еддер также должен будет пройти курс профилактики домашнего насилия. В случае невыполнения приговора ему грозит тюремное заключение сроком на один год. Как сообщила адвокат Виссама Мари Румянцева, футболист намерен подать апелляцию на решение суда.

Напомним, ранее Виссама приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу о сексуальном насилии. Кроме того, суд по-прежнему расследует дело по обвинению Бен Еддера в изнасиловании от 2023 года – тогда его отпустили под залог в 900 тысяч евро.

Сейчас экс-форвард сборной Франции играет за иранский Сепахан.

