Шеффилд Юнайтед на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Дэнни Ингзом на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления. Ранее форвард тренировался с "клинками".

"Я в восторге. Последние несколько дней выдались насыщенными. Когда я разговаривал с тренером, и он попросил меня приехать и провести немного времени с ним и командой, я подумал, что это отличная возможность. Сидеть здесь сейчас и разговаривать с вами и болельщиками Шеффилд Юнайтед – это просто фантастика. Я поддерживал себя в форме и просто ждал подходящей возможности. Я подумал, что это отличная возможность для меня и шанс продвинуться по карьерной лестнице", – отметил Ингз.

Последним клубом Дэнни был Вест Хэм. С 2015 по 2020 год он провел за сборную Англии 3 матча, в которых забил 1 гол.