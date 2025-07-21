Томский КДВ, выступающий в третьем дивизионе чемпионата России, презентовал в соцсетях Даниила Кондракова. Детали сделки с украинским нападающим не разглашаются.

Экс-владельцу Металлиста грозит до 12 лет заключения – СБУ раскрыла детали дела "кошелька Януковича"

Стоит добавить, что 27-летний Кондраков начинал свою карьеру именно в Украине, выступал за юношеские команды Зари (является уроженцем Луганска), также успел поиграть за запорожский Металлург, Зирку и Рух. Львовский клуб Даниил покинул летом 2022-го, перебравшись в литовскую Судуву. Интересно, что ранее в программе KDK сообщили, что Кондраков стал одним из футболистов, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения России с помощью системы "Шлях".

За рубежом украинский форвард поиграл, кроме Судувы, за болгарский Пирин, мальтийскую Слиму Вондерерс, и еще два клуба из Болгарии – Ботев и Хебир. Именно из последнего он и перешел в чемпионат водокачки.

"Найважчий момент – приліт по дитячому майданчику": Кліщук про життя у Кривому Розі, єврокубки і перехід у Карпати