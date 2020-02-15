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Экс-нападающий Ливерпуля и ПСЖ продолжит карьеру в Литве

12:16 57 Читати українською
Экс-нападающий Ливерпуля и ПСЖ продолжит карьеру в Литве
Давид Нгог / Sky Sports

Воспитанник ПСЖ продолжает путешествовать европейскими чемпионатами.

Бывший форвард ПСЖ и Ливерпуля Давид Нгог стал игроком литовского Жальгириса, сообщает официальный сайт клуба.

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Сумма трансфера, как и срок контракта, пока неизвестны. Отмечается, что форвард вылетел в Вильнюс, где присоединится к команде в ближайшее время.

Добавим, что француз также выступал за Болтон, Суонси, Реймс, греческий Панионис, шотландский Росс Каунти и венгерский Гонвед.

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Теги
Трансферы Мир Давид Нгог Давид Нгог Ливерпуль Ливерпуль ПСЖ ПСЖ Жальгирис Жальгирис
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