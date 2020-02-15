Экс-нападающий Ливерпуля и ПСЖ продолжит карьеру в Литве

Украина — 14 фев 918
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Суперподарок любимой от Лунина, признание Цыганкова, сексуальный футбол – День Валентина у наших
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Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФПАнглия — 14 фев 3242
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Головна сенсація Іспанії лякає Барселону: другі після Реала, 100-річна атака та динамівський слідИспания — 14 фев 352
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Самый желанный игрок сборной Украины вас удивит – его сватают в топ-клубы АПЛ и ставят в команды мечтыУкраина — 14 фев 3293
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Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікендуМир — 14 фев 362