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Экс-нападающий Карпат Кузнецов вошел в штаб Кононова в Спартаке

15:11 120 Читати українською
Экс-нападающий Карпат Кузнецов вошел в штаб Кононова в Спартаке
Сергей Кузнецов / ФК Карпаты

Олег Кононов взял с собой в Спартак экс-подопечного в Карпатах и ассистента в тульском Арсенале Сергея Кузнецова.

"Начну с ассистента Сергея Кузнецова. Он начал тренировать только этим летом в Туле, но я уверен в нем, в его профессиональных качествах. Сергей играл у меня в Карпатах и Севастополе. Кстати, в начале "нулевых" он проходил просмотр в Спартаке Олега Романцева, но, как и мне, сыграть за красно-белых не получилось.

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В Туле он работал в основном с линией нападения, потому что сам бывший форвард", – сказал Кононов пресс-службе Спартака.

Напомним, Сергей Кузнецов выступал в составе львовских Карпат с 2008 по 2011 годы, также играл в составе Ворсклы, Севастополя, Говерлы и Балкан.

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Теги
Россия Олег Кононов Олег Кононов Карпаты Карпаты Спартак Москва Спартак Москва Сергей Кузнецов Сергей Кузнецов
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