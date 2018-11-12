Экс-нападающий Карпат Кузнецов вошел в штаб Кононова в Спартаке

Олег Кононов взял с собой в Спартак экс-подопечного в Карпатах и ассистента в тульском Арсенале Сергея Кузнецова.

"Начну с ассистента Сергея Кузнецова. Он начал тренировать только этим летом в Туле, но я уверен в нем, в его профессиональных качествах. Сергей играл у меня в Карпатах и Севастополе. Кстати, в начале "нулевых" он проходил просмотр в Спартаке Олега Романцева, но, как и мне, сыграть за красно-белых не получилось.

Кононов возглавил Спартак

В Туле он работал в основном с линией нападения, потому что сам бывший форвард", – сказал Кононов пресс-службе Спартака.

Напомним, Сергей Кузнецов выступал в составе львовских Карпат с 2008 по 2011 годы, также играл в составе Ворсклы, Севастополя, Говерлы и Балкан.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну