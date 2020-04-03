Экс-нападающий Динамо вспомнил топ-матч Лиги чемпионов – он стал одним из самых провальных трансферов киевлян

Аргентинскому форварду Роберто Нанни так и не удалось реализовать себя в украинской команде.

Бывший аргентинский нападающий Роберто Нанни на своей странице в социальной сети Instagram выложил фото с матча Лиги чемпионов сезона 2003/04 между киевским Динамо и лондонским Арсеналом, в котором "канониры" на своем поле праздновали минимальную победу 1:0. Голом отметился Эшли Коул. На фотографии экс-форвард Динамо борется с камерунским легионером соперника Лореном.

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Напомним, Нанни стал одним из самых провальных трансферов Динамо – перспективный форвард, за которого киевляне заплатили 3 млн евро, сумел отличиться за "сине-белых" всего четыре раза (трижды в Кубке Украины и еще один раз в национальном первенстве).

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