Легия переиграла Лех в матче за Суперкубок Польши. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Суперкубок Польши

Лех – Легия – 1:2

Голы: Шимчак, 81 – Вшолек, 34, Шкурин, 44

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Бывший нападающий киевского Динамо Илья Шкурин завоевал Суперкубок Польши вместе с варшавской Легией. Белорусский форвард забил второй мяч во встрече, удвоив преимущество команды над Лехом. Клуб из Познани сумел отыграть один гол в конце встречи, поэтому мяч Шкурина оказался победным.

Добавим, что Легию возглавляет Эдвард Йорданеску, который был наставником сборной Румынии на Евро-2024, когда его команда разбила Украину со счетом 3:0. Также на скамейке запасных команды из Варшавы был испанец Марк Гуаль, который перешел в СК Днепр-1 в январе 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения РФ покинул команду не сыграв ни одного матча.

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