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Экс-надежда Манчестер Юнайтед Македа заинтересовал сербский гранд – одиозный агент начал переговоры

20:13 - Читати українською
Экс-надежда Манчестер Юнайтед Македа заинтересовал сербский гранд – одиозный агент начал переговоры
Федерико Македа / ФК Панатинаикос

Нападающий греческого Панатинаикоса Федерико Македа попал в сферу интересов сербской Црвены Звезды.

Белградцы желают подписать итальянского форварда, утверждает Telegraf.rs.

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Наставник Звезды Деян Станкович хочет усилить атакующую линию команды перед стартом нового сезона. Правда, трансфер Македы будет завершен лишь после продажи сербским грандом кого-то из имеющихся в команде нападающих. Кроме этого, "красно-белым" придется удовлетворить аппетиты самого 28-летнего итальянца и его агента, скандального Мино Райолы.

Македа громко заявил о себе в сезоне 2008/09, когда в дебютном матче за Манчестер Юнайтед в АПЛ забил победный мяч в ворота Астон Виллы. Однако, продолжить выступления на том же уровне форвард не сумел. Он долго искал себя по арендам (Сампдория, КПР, Штутгарт, Донкастер, Бирмингем), выступал за Кардифф, Ноттингем Форест и Новару, а осенью 2018-го подписал 3-летний контракт с Панатинаикосом.

В нынешнем сезоне Федерико Македа провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Мино Райола Трансферы Греция Мир Федерико Федерико Македа Панатинаикос Панатинаикос Црвена Звезда Црвена Звезда
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