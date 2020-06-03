Экс-модель Playboy приобрела румынский клуб – радикальная смена имиджа

Анамария Продан стала владельцем аутсайдера чемпионата Румынии.
Новым владельцем Германштадта стала бывшая модель журнала для взрослых Playboy Анамария Продан, сообщает в Twitter журналист Эммануэль Роша.
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После завершения карьеры модели красавица стала футбольным агентом. По информации СМИ, новая команда Продан испытывает серьезные финансовые проблемы.
В чемпионате Румынии Германштадт находится на 9-м месте, расстояние до зоны вылета составляет всего три очка.
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