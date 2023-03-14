Испанская пресса обнародовала некоторые секреты бывших президентов и экс-менеджеров Барселоны, связанных с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре – бывшему вице-президенту Комитета арбитров.

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Неназванный источник рассказал, что выплаты были ради "самозащиты". Эти платежи были скрыты от остальных руководителей каталонского клуба, чтобы защитить их. Это был аргумент, который некоторые высокопоставленные чиновники Барселоны получили в последние недели, когда требовали объяснений по систематизированным выплатам бывшему вице-президенту Комитета арбитров. Некоторые из чиновников также добавляют, что раньше не разрывали отношения с Негрейрой, потому что они были похожи на "перманентный шантаж". Об этом сообщила Marca со ссылкой на El Mundo.

Эта версия совпадает с тем, что озвучил перед Налоговым управлением бывший судья, который сказал, что Барса хотела гарантировать "нейтралитет" в арбитражных спорах. Альберт Солер, один из бывших руководителей, заявил, что в клубе знали только об отношениях с Хавьером Негрейрой, сыном бывшего вице-президента Комитета арбитров, который еженедельно делал отчеты о командах соперников и назначенных арбитрах.

El Mundo также раскрывает подробности встречи между Жоаном Гаспаром и Лапортой, когда он стал президентом в 2003 году. Цель: поговорить о необходимости не терять веса в Королевской федерации футбола Испании.

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