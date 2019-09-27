Экс-менеджер Шахтера возглавил администрацию российского города

Бывший менеджер донецкого Шахтера Дмитрий Трапезников стал главой администрации столицы Калмыкии.

Российское издание Интерфакс сообщило, что новым главой администрации города Элиста, который является столицей Калмыкии, стал бывший менеджер донецкого Шахтера Дмитрий Трапезников.

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С 2001 по 2005 годы работал в донецком клубе и также некоторое время возглавлял работу с болельщиками, но был уволен за махинации.

После уничтожения в 2018 году главаря "ДНР" Александра Захарченко Трапезников был назначен исполняющим обязанности председателя террористической организации.

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