Фламенго на своем официальном сайте объявил о подписании двух звездных новичков – Сауля Ньигеса и Эмерсона Рояла. Оба игрока поставили подпись под соглашением до декабря 2028 года.

Сауль нашел новый клуб после демарша с Трабзонспором – его тренером станет бывший партнер по Атлетико

Сауль согласовал контракт с Трабзонспором, но в последний момент отказался от переезда в Турцию. Семья игрока была не в восторге от переезда в эту страну. Во Фламенго полузащитник воссоединился с Филипе Луисом, с которым провел четыре сезона в Атлетико.

Эмерсон имеет опыт выступлений за Барселону, Тоттенхэм и Милан.

Сауль взял себе 8-й игровой номер, а Эмерсон – 22-й. Обоих игроков во Фламенго "заманил" экс-директор Шахтера Жозе Боту. Директором скаутского отдела бразильского клуба является Андрей Федченков, он – помощник Боту.