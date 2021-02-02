Хавбек на правах свободного агента присоединился к Пелотасу, выступающему в бразильской Серии D.

Брюгге отправил экс-форварда Зари в Бундеслигу – соперник Динамо продолжает избавляться от игроков

С 2017 по 2019 годы Силас выступал в Заре. Легионер был одним из лидеров луганской команды – 60 матчей, 6 голов и 4 ассиста. После этого была аренда в Хапоэль Кирьят-Шмона и завершения контракта с Зарей. Половину текущего сезона 24-летний игрок провел в минском Динамо – всего два матча и ни одного результативного действия.

Добавим, что Пелотас завершил кампанию на пятой строчке своей группы и потерял все шансы на повышение.

Український Рамос: феєрив у Лізі Європи, пережив війну за Нагірний Карабах, його сусід – екс-зірка Ньюкасла та Бордо