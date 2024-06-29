"Чего не хватило, чтобы выйти Украине из группы? Пожалуй, первой игры. Был провальный первый матч, а на таких турнирах, как видите, разница мячей решает очень многое.

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Игра против Бельгии мне очень понравилась. У бельгийцев звездное многомиллионное нападение, ребята прекрасно играли, имели моменты, к сожалению, не забили, но показали уровень. Результат не очень, но сама игра меня порадовала", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла Румынии (0:3), одолела Словакию (2:1) и разошлась миром с Бельгией (0:0). В итоге все четыре команды набрали одинаковое количество очков (по четыре), однако у "сине-желтых" оказалась худшая разница забитых и пропущенных голов и она заняла последнее место в квартете.

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