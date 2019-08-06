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Бывший лидер Кристал Пэлас Панчон присоединился к Пафосу – там выступает экс-"динамовец"

19:22 18 Читати українською
Бывший лидер Кристал Пэлас Панчон присоединился к Пафосу – там выступает экс-"динамовец"
Джейсон Панчон / Action Images via Reuters

Бывший полузащитник лондонского Кристал Пэлас Джейсон Панчон перешел в кипрский Пафос.

Английский ветеран пополнил ряды команды с родины Афродиты. Об этом сообщает официальный сайт Пафоса.

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Панчон, который последние полгода провел в составе Хаддерсфилда (7 матчей), подписал контракт на 2 года. На Кипре хавбек будет выступать под привычным для себя 42-м номером. Пафосу воспитанник Уимблдона достался бесплатно, поскольку стал свободным агентом в июне.

Джейсон Панчон выступает на профессиональном уровне, начиная с сезона 2003/04. В его активе 10 сезонов в Премьер-лиге в составе Саутгемптона, Блэкпула, Куинз Парк Рейнджерс и Кристал Пэлас. В частности, за "орлов" 33-летний полузащитник провел 7 сезонов.

К слову, ворота Пафоса в новом сезоне будет защищать воспитанник киевского Динамо Артур Рудько. Первенство Кипра стартует 24 августа.

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