Экс-лидер Динамо позвал обладателя "Золотого мяча" в свою команду

Защитник Бешикташа и сборной Хорватии Домагой Вида не против видеть своего соотечественника Луку Модрича в стамбульском клубе.

На днях 30-летний Вида выложил фотографию из Стамбула в Instagram, а Модрич оставил комментарий под постом. "Брат, ты выглядишь напряженным. Дыши", – написал хавбек Реала.

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"Я ел кебаб, брат. Давай в Бешикташ", – сказал Вида, чем спровоцировал истерию фанатов турецкого клуба. Все, как один, бросились звать Модрича в Стамбул. К слову, 34-летний хорват выступает за Реал с 2012-го.

Напомним, бывший защитник Динамо перебрался в Бешикташ в начале 2018 на правах свободного агента. Что касается Модрича, то контракт обладателя "Золотого мяча-2018" с Реалом действует до лета 2021-го.

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napeto mi djelujes na slici bratko! Diši