Защитник Домагой Вида в свои 33 года пользуется спросом на итальянском рынке.

Хорват попал на радары Монцы и Наполи, сообщает Tuttomercatoweb.

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Контракт Виды с Бешикташем истекает, поэтому его можно забрать свободным агентом. В минувшем сезоне центрбек провел 32 матча и оформил один гол. Варианты для защитника выглядят очень полярно – Наполи будет выступать в Лиге чемпионов, а Монца только вышла в Серию А.

Напомним, Вида выступал за Динамо в течение 2013-2018 годов и именно из Киева в статусе свободного агента перебрался в Бешикташ. В 2018-м Домагой заслужил респект украинских фанатов, выбив сборную России из чемпионата мира и крикнув на камеру "Слава Украине!".

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