Экс-легионеры Динамо и Шахтера зажигают в Бразилии – Де Пена отметился красивым голом, Витао оформил "сухой" матч
Интернасьонал привлекает внимание украинских болельщиков благодаря большому количеству бывших представителей УПЛ.
Чемпионат Бразилии, 22 тур
Интернасьонал – Флуминенсе – 3:0
Голы: Бустос, 36, Алемау, 72, Де Пена, 90+3
Самый "украинский" клуб Бразилии принимал прямого конкурента в борьбе за зону Копа Либертадорес – Флуминенсе. В основе хозяев вышли Де Пена и Витао, а Тайсон с Аланом Патриком остались на скамейке запасных.
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Интернасьонал отгрузил сопернику 3 гола без ответа. Де Пена завершал избиение в компенсированное время. Экс-динамовец сам перехватил мяч и фирменным ударом левой попал точно под стойку – 3:0. Витао также отыграл весь матч, Патрик вышел на последние 5 минут, а Тайсон так и не получил игрового времени.
Победа позволила Интернасьоналу вернуться на шестое место, означающее квалификацию Копа Либертадорес.
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