Чемпионат Бразилии, 22 тур

Интернасьонал – Флуминенсе – 3:0

Голы: Бустос, 36, Алемау, 72, Де Пена, 90+3

Самый "украинский" клуб Бразилии принимал прямого конкурента в борьбе за зону Копа Либертадорес – Флуминенсе. В основе хозяев вышли Де Пена и Витао, а Тайсон с Аланом Патриком остались на скамейке запасных.

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Интернасьонал отгрузил сопернику 3 гола без ответа. Де Пена завершал избиение в компенсированное время. Экс-динамовец сам перехватил мяч и фирменным ударом левой попал точно под стойку – 3:0. Витао также отыграл весь матч, Патрик вышел на последние 5 минут, а Тайсон так и не получил игрового времени.

Победа позволила Интернасьоналу вернуться на шестое место, означающее квалификацию Копа Либертадорес.

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