"Я приехал в Зарю по совету своего агента – он имел связи в клубе. Когда я впервые увидел Луганск, то просто влюбился. Это был красивый город, все зеленое, и там жили замечательные люди.

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Я играл во многих городах Украины и могу сказать, что вся страна была просто прекрасна. Моя дочь родилась, когда я был на сборах в Крыму. Я назвал ее Одессой в честь Украины – ей уже 14 лет", – рассказал Джихани в интервью Tribuna.

Парит Джихани присоединился к Заре в 2008 году и сразу заявил о себе. Уже в дебютном поединке против Металлиста он появился на поле, а по итогам первого сезона стал лучшим бомбардиром луганского клуба.

Албанский нападающий отметился 10 голами в 25 матчах, благодаря чему разделил пятую строчку в бомбардирской гонке чемпионата Украины с Артемом Милевским и Сергеем Кузнецовым.

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