Экс-легионер СК Днепр-1 красиво забил шведой за команду украинца: видео шедевра
Бразильский нападающий Дилы Вагнер Гонсалвеш отличился шедевром в 7-м туре чемпионата Грузии.
Дила в матче очередного тура уверенно разгромила тбилисский Локомотив со счётом 3:0. Помогли автогол Попхадзе, а также точные удары Гагнидзе и Гонсалвеша. Мяч последнего был просто феноменальным.
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Защитник Локомотива выиграл борьбу в штрафной и выбил мяч, его подобрал Вагнер и легко опрокинул визави. А дальше 25-летний бразилец шведой забросил сферу в дальний угол. Это был последний гол во встрече.
Гонсалвеш перебрался в команду украинского тренера Андрея Демченко 18 марта на правах свободного агента из СК Днепр-1. Бразилец уже успел провести 4 матча, в которых отличился в общей сложности двумя голами. Первую часть сезона форвард провел в Кривбассе в аренде (9 поединков, 2 мяча).
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