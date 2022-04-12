Дила в матче очередного тура уверенно разгромила тбилисский Локомотив со счётом 3:0. Помогли автогол Попхадзе, а также точные удары Гагнидзе и Гонсалвеша. Мяч последнего был просто феноменальным.

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Защитник Локомотива выиграл борьбу в штрафной и выбил мяч, его подобрал Вагнер и легко опрокинул визави. А дальше 25-летний бразилец шведой забросил сферу в дальний угол. Это был последний гол во встрече.

| Вчера Вагнер Гонсалвеш забил абсолютно нелепый гол за Дилу Гори! ️ Выдает



главного кандидата на гол сезона pic.twitter.com/xqYiaKVFZk — Грузинский фути (@GeorgianFooty) 12 апреля 2022 г.

Гонсалвеш перебрался в команду украинского тренера Андрея Демченко 18 марта на правах свободного агента из СК Днепр-1. Бразилец уже успел провести 4 матча, в которых отличился в общей сложности двумя голами. Первую часть сезона форвард провел в Кривбассе в аренде (9 поединков, 2 мяча).