"Знаете, в США ты просто гуляешь по улице, говоришь, что ты из Израиля и все тебе улыбаются, все приветливы. В Европе я дважды подумаю перед тем, как сказать откуда я. Хотя пока я это почувствовал на себе только в интернете.

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В общем Твенте меня заверил, что в случае каких-либо проблем я могу к ним обратиться – клуб меня поддержит и защитит", – приводит слова Лемкина Twente Inside.

Напомним, в 2023 году Став Лемкин перешел в Шахтер из Хапоэля Тель-Авив за 850 тысяч евро. Всего израильский защитник провел 5 матчей в составе "горняков". Недавно игрок перебрался в нидерландский Твенте, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

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