Андрей Шевченко в случае назначения главным тренером сборной Польши может рассчитывать на помощь давнего соперника.

Экс-игрок Шахтера Мариуш Левандовски станет ассистентом украинца, если тот все-таки возглавит "Кадру", сообщил журналист Роман Колтон.

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Легенда "горняков" завершил карьеру игрока в 2013 году. У Левандовски был опыт самостоятельной работы с Термалицой и Заглембе (Любин), но уже несколько месяцев он остается свободным. Интересно, что тренерскую лицензию поляк получал именно в Украине.

Польский футбольный союз намерен объявить имя нового главного тренера 31 января. Ему предстоит подготовить команду к полуфиналу отбора ЧМ-2022 против России (24 марта).

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