Экс-легионер Карпат стал трансферной целью итальянского клуба – там уже играет обидчик Украины

Бывший защитник львовских Карпат Тим Халль планирует продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Люксембуржец, который в конце мая покинул Карпаты в статусе свободного агента, ведет переговоры о переходе в итальянский Реджину, сообщает сайт Альфредо Педуллы.

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По информации издания, для успешного завершения сделки по переходу Халля не хватает сущих мелочей. 23-й защитник может стать еще одним новичком "амарантовых" после подписания Жереми Менеза. Напомним, именно француз открыл счет в матче против сборной Украины (2:0) на Евро-2012 в Донецке.

Отметим, что Реджина по итогам сезона в Серии С, который не был завершен из-за пандемии коронавируса, завоевала путевку во второй по рангу дивизион чемпионата Италии – Серию В.

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