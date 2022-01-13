Кубок африканских наций, Второй тур

Группа А

Камерун – Эфиопия – 4:1

Голы: Токо-Экамби, 8, 67, Абубакар, 53, 55 – Хотесса, 4

В первом туре Камерун одолел Буркина-Фасо, а Эфиопия минимально уступила Кабо-Верде. Впрочем, именно "горные козлы" усилиями Хотессы открыли счет на 4-й минуте. Ответ хозяев турнира был оперативным – Токо-Экамби замкнул навес Фаи на 8-й минуте.

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Эфиопия продержалась до перерыва, но посыпалась уже в дебюте второй половины. Активизировался Венсан Абубакар. Капитан Камеруна закрепился на вершине списка бомбардиров, за 10 минут положив свой третий и четвертый голы на КАН. Его ближайшим преследователем стал партнер Токо-Экамби, позже оформивший дубль. Кстати, форварду Лиона ассистировал Мартин Онгла. Украинские фанаты могут вспомнить 23-летнего хавбека, неплохо выступавшего за Карпаты в сезоне 2018/19.

4:1 – Камерун устроил пока самый результативный матч на домашнем КАН и фактически гарантировал выход из группы.

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