"Хуанде Рамос был хорошим тренером, но очень много времени нас тренировал его помощник Мунис, который преимущественно находился с нами. Маркевич же очень много общался с нами, на тренировках, на матчах, и больше уделял времени команде.

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Я считаю, что было интереснее с Маркевичем. Днепр и так был очень дружным коллективом, но когда Маркевич пришел в команду, ему удалось еще больше нас объединить. Все шутили после тренировок, были совместные ужины. Благодаря ему, мы дошли до финала еврокубка", – цитирует Матеуса FootballHub.

Напомним, Матеус перебрался в Днепр зимой 2011 года из португальской Браги. Бразилец защищал цвета украинского клуба до лета 2016 За это время успел сыграть за клуб 154 матча, в которых забил 48 голов и отдал 30 ассистов. Отметим, что Матеус был в составе того Днепра, который доходил до финала Лиги Европы 2015 года.

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