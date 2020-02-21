Экс-легионер Динамо вернулся в родной клуб

Грузинский защитник Лука Лочошвили продолжит карьеру на родине.

Динамо Тбилиси на своем официальном сайте объявило о подписании центрбека.

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Месяц назад Лочошвили разорвал контракт с кииським Динамо и получил статус свободного агента. Молодой защитник воспитывался именно в столице Грузии, после чего присоединился к "бело-синим" в августе 2017 года. С тех пор он не провел ни одного матча за основу киевлян и дважды был отправлен в аренду. В 2018-м его отдали в родной Динамо (21 матч), а сезон 2019/20 защитник начинал за Жилину. Дела Лочошвили в Словакии сложились не слишком хорошо – всего два матча за полгода.

Напомним, именно Динамо Тбилиси добыло "золото" чемпионата Грузии 2019 (местное первенство проводится по схеме весна – осень).

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