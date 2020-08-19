Экс-легионер Динамо вернулся в Европу ради "футбольного карлика"

Для Алмейды Хибернианс стал лишь вторым клубом в Европе после Динамо. Кроме того, бразилец выступал за ряд команд на родине. Детали контракта Леандро с мальтийцами не сообщаются.

Кравец в шаге от возвращения в Динамо

К слову, Хибернианс финишировал третьим в прошлом сезоне чемпионата Мальты, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Леандро перешел в Динамо из Атлетико Минейро в июле 2009 года за 4,5 млн евро. В киевском клубе он играл до января 2013 года и за 1 млн евро вернулся на родину в Коритибу. С "бело-синими" бразилец трижды становился вице-чемпионом Украины и однажды финалистом Кубка страны.

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