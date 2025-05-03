Пресс-служба клуба сообщила о расторжении контракта с 33-летним футболистом. Дуду перешел в Крузейро лишь в январе этого года, подписав соглашение на три года.

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По информации Globo, у игрока не сложились отношения с наставником команды Леонардо Жардимом. Ситуация стала критической после того, как Дуду публично выразил свое недовольство тем, что не вышел в стартовом составе на матч Кубка Южной Америки против Палестино. В ответ португальский специалист не привлек его к поединку против Васко да Гама, что привело к расторжению контракта. Всего в этом сезоне бразилец провел 17 матчей за Крузейро и забил 2 гола.

Напомним, Дуду является воспитанником "лис", в 2011 году он перешел в киевское Динамо из Крузейро за 5 миллионов евро. Впрочем, в составе киевлян вингер закрепиться не сумел и выступал преимущественно за дубль команды. Всего бразилец сыграл 32 матча за "бело-синих", в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В 2015 году футболист был продан в Палмейрас за 3 миллиона евро.

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