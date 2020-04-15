Экс-легионер Динамо рассказал об особом значении побед над Шахтером

Бывший полузащитник киевского Динамо Йерко Леко вспомнил период своих выступлений в Украине.

"Я провел в Украине четыре незабываемых года, и за это время киевское Динамо стало для меня таким же родным, как и загребское. Поэтому я вообще не жалею, что в 2002-м принял решение о переезде в Киев.

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Срна и Плетикоса присоединились к Шахтеру из Хайдука, как и мой партнер по Динамо Горан Саблич, я был воспитанником загребского Динамо. Поэтому было очень приятно побеждать их на футбольном поле. После игр могли позвонить друг другу, пошутить. Плюс хорватская пресса уделяла много внимания чемпионату Украины из-за того, что мы играли там.

После игры, когда я забил Плетикосе в Донецке, я позвонил Стипе и сказал: "Я не успел забить тебе, когда ты выступал за Хайдук, но сделал это уже здесь, в Украине", – цитирует Леко пресс-служба Динамо.

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