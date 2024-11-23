Суд обязал нигерийца выплатить матери детей, Яне Волощенко, алименты на общую сумму 172 107,53 доллара, сообщает Sport-express.ua.

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Кроме того, футболист должен компенсировать пеню за просрочку платежей в размере еще 172 107,53 доллара за период с января 2020 по июль 2023 года, а также оплатить судебный сбор – 13 420 гривен. Отмечается, что футболист не проживает в Украине, из-за чего мать детей планирует применить дополнительные юридические механизмы для взыскания средств.

"Я очень долгое время хотела все решить мирным путем. Мои сообщения в соцсетях были направлены на то, чтобы мы с Брауном пообщались, как нормальные люди, и закрыли все вопросы. Но у него не было желания общаться. За все это время он мне написал только три сообщения – что ему "безразлично на контракты" и "до свидания". Суд изучил все факты и принял правильное решение.

Я считаю, что Браун – лжец, трус и преступник. Как бы там ни было, но нарушать права детей никто не имеет права, тем более во время войны. Весь мир сегодня помогает Украине, а Браун в это время бросил собственных детей. Это меня очень сильно задело морально. Если бы он был должен мне, то пусть идет лесом, я и сама могу заработать, но никто не имеет права нарушать права детей. При этом опускаться и откровенно врать. Я хочу справедливости. Это мой главный месседж", – сказала Волощенко в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, Идейе выступал за Динамо с 2011 по 2014 годы и в 74 матчах забил 34 гола.

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