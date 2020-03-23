Экс-легионер Динамо получил немецкое гражданство

Бразильский нападающий Боруссии Менхенгладбах Раффаэл получил немецкий паспорт.

Вместе с 34-летним вингером гражданами Германии стали члены его семьи, сообщает Вild. "Мы живем в Германии много лет и хотим остаться здесь после окончания моей карьеры. Все мои дети родились в этой стране. Я чувствую себя немцем", – сказал Раффаэл.

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Раффаэл и его родные выполнили все необходимые требования: прожили в Германии не менее восьми лет и т.д, а также прошли тест на натурализацию с 33 вопросами по немецкой истории, законам и политике.

Напомним, что Раффаэл выступает за Боруссию с 2013 года, куда перебрался из Динамо. В составе киевлян форвард провел лишь полгода, успел сыграть 13 матчей, забить 1 гол и отдать 3 голевые передачи.

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