Полузащитник азербайджанского Араз-Нахчывана Абдул Мохаммед Кадири, который в свое время поиграл за Динамо, будет искать новый клуб этим летом.

Араз-Нахчиван сообщил, что клуб попрощается сразу с 13-ю игроками, среди которых и Мохаммед Кадири.

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С экс-динамовцем не продлили контракт, поэтому с 30 июня он станет свободным агентом. В составе Араз-Нахчывана Кадири сыграл в 35 матчах, в которых отметился 4 голами и 1 ассистом.

Напомним, Кадири перешел в Динамо летом 2019 года, проведя лишь 18 официальных матчей за первую команду. Он трижды отправлялся в аренды – в российскую Тулу, одесский Черноморец и венгерский Гонвед. В марте 2023 года покинул киевлян и 5 месяцев оставался без футбола.

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