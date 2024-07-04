Ганский хавбек Абдул Мохаммед Кадири продолжит карьеру в чемпионате Индии, сообщает журналист Маркус Мергулхао в своем Твиттере.

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28-летний полузащитник договорился с клубом четвертой лиги – Мохаммедан, который выступает в Колката Премьер-дивизионе, и подписал контракт сроком на 2 года. Интересно, что тренером команды сейчас является россиянин Андрей Чернышев.

Напомним, Кадири перешел в Динамо летом 2019 года, проведя лишь 18 официальных матчей за первую команду. Он трижды отправлялся в аренды – в российскую Тулу, одесский Черноморец и венгерский Гонвед. В марте 2023 года покинул киевлян и 5 месяцев оставался без футбола. В июле 2023-го его подобрал азербайджанский Араз-Нахчыван, который он покинул 30 июня. Transfermarkt оценивает Кадири в 350 тысяч евро.

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