Вайле в третьем туре чемпионата Дании одержал победу в матче с Оденсе со счетом 4:0. Микель Дуэлунд поспособствовал такому результату своей команды.

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Полузащитник оформил два гола в матче. После игры Миккела Дуэлунда признали лучшим игроком встречи. К слову, благодаря победе Вайле занял четвертую строчку, набрав четыре балла в трех турах.

Дуэлунд в 2018 году присоединился к Динамо. За киевский клуб он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Окончательно Динамо он покинул в 2024. С "бело-синими" датчанин добывал титул чемпиона Украины, а также дважды выигрывал Кубок Украины.