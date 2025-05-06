Атлетико Минейро официально подписал хавбека Дуду, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий заключил контракт, который будет действовать до декабря 2027 года.

Цыганков может получить еще одного украинского партнера в Жироне – игрок Динамо нашел агента и готовится к переезду

Напомним, что недавно Дуду прекратил сотрудничество с Крузейро из-за конфликта с наставником Леонардо Жардимом. Спор возник после того, как игрок выразил недовольство тем, что не попал в стартовый состав на матч Кубка Южной Америки против Палестино. В ответ Жардим не включил его в состав на игру с Васко да Гама, что привело к расторжению контракта.

К слову, Дуду является воспитанником "лис", в 2011 году он перешел в киевское Динамо из Крузейро за 5 миллионов евро. Впрочем, в составе киевлян вингер закрепиться не сумел и выступал преимущественно за дубль команды. Всего бразилец сыграл 32 матча за "бело-синих", в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В 2015 году футболист был продан в Палмейрас за 3 миллиона евро.

O Dudu é Galo Doido! ?



E o mundo é diferente da lagoa pra cá… #VemSerFeliz pic.twitter.com/3Mogt3kTla — Atlético (@Atletico) May 6, 2025

"Сабо с Гордоном привели на базу Динамо какую-то бабу": Бебех – о книге Лужного, Хейт из-за Сырского и подъем на Эверест