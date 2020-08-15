Экс-легионер Динамо должен заменить Кайоде в турецком клубе

Турецкий клуб согласовал переход Андре из Гремио, сообщает Аjansspor. 29-летний форвард расторг контракт с "трехцветными" и получил статус свободного агента.

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Газишехиру пришлось искать нового нападающего, так как выкупить Кайоде у Шахтера не удастся. Нигериец провел удачный сезон (10 голов и 7 ассистов в 29 матчах) и заинтересовал более статусные клубы из Турции, которые готовы заплатить "горнякам".

Напомним, Андре с 2010 по 2012 годы принадлежал киевскому Динамо, однако не смог проявить себя в Украине – ни одного гола в 9 матчах.

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