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Экс-легионер Динамо должен заменить Кайоде в турецком клубе

22:09 - Читати українською
Экс-легионер Динамо должен заменить Кайоде в турецком клубе
Андре / Globo

Газишехир хочет подписать нового нападающего, не чуждого украинским болельщикам.

Турецкий клуб согласовал переход Андре из Гремио, сообщает Аjansspor. 29-летний форвард расторг контракт с "трехцветными" и получил статус свободного агента.

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Газишехиру пришлось искать нового нападающего, так как выкупить Кайоде у Шахтера не удастся. Нигериец провел удачный сезон (10 голов и 7 ассистов в 29 матчах) и заинтересовал более статусные клубы из Турции, которые готовы заплатить "горнякам".

Напомним, Андре с 2010 по 2012 годы принадлежал киевскому Динамо, однако не смог проявить себя в Украине – ни одного гола в 9 матчах.

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