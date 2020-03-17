Экс-конкурент Лунина объяснил, почему не сдружился с украинцем

Голкипер Вальядолида Жорди Масип вспомнил, какие имел взаимоотношения с Андреем Луниным во время выступлений украинца за клуб Роналдо.

"У меня очень хорошие отношения с нынешним партнером по вратарской позиции в Вальядолиде Хосе Каро. С Луниным у меня не было столь дружеского общения из-за его характера. Но он такой, какой есть и идет своим путем.

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С Хосе я много общаюсь, мы соревнуемся на тренировках. Кто-то в команде дружит с кем-то больше, кто меньше. Нормальная ситуация. Хосе – отличный парень. Как и Лунин, который более сдержан. Они разные люди. Просто у Андрея более закрытый характер", – поделился Масип в комментарии Marca.

Напомним, Лунин находился в составе Вальядолида в первой половине сезона, однако из-за нехватки игрового времени перебрался в Овьедо. Права на украинского голкипера принадлежат мадридскому Реалу.

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